Par Kuldīgas novada vadītāju atkārtoti ievēlēta Astaševska

Nacionālā apvienība saņēmusi 13,14% balsu, kas dod divas deputātu vietas. No saraksta ievēlēti Ansone un Raits Valters. Partija "Republika" saņēmusi 7,66% balsu, un no šī saraksta ievēlēts Pucens. Piektajā vietā palikusi Jaunā konservatīvā partija ar 6,27% balsu, un no partijas ievēlēts Romāns Ernsons.