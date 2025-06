Sīvā cīņā par Alūksnes novada mēru atkārtoti ievēlēts Dzintars Adlers

No ZZS saraksta ievēlēts Dukulis, Elīna Pētersone, Modris Lazdekalns un Artūrs Grīnbergs. No JV saraksta deputāta mandātu ieguvis Adlers, Uva Grencione-Lapseniete, Jānis Skulte un Andis Zariņš. No NA ievēlēts Druvis Tomsons, Mārtiņš Augstkalnietis, Renārs Salaks un Intars Berkulis. No LZP saraksta mandātus ieguvusi Ivita Gusta un Ritvars Gusts. Vēl vienu domes deputāta mandātu ieguvis LRA deputāts Aivars Fomins.