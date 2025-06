Par Bauskas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Mačeks

Viņš bija viens no diviem uz novada domes priekšsēdētāja krēslu izvirzītajiem kandidātiem. Otrs bija Arnolds Jātnieks no NA, kuru izvirzīja "Latvijas attīstībai" deputāte Ināra Pētersone. Par Mačeka kandidatūru balsoja 13 no 19 Bauskas novada domes deputātiem. Par Jātnieku balsoja seši deputāti. Vēlēšanās Mačeks NA sarakstā bija kā otrais kandidāts aiz līdzšinējā novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa, kurš šoreiz domē netika ievēlēts.