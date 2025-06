Par Krāslavas novada mēru atkārtoti ievēlēts Gunārs Upenieks

Partija "Sarauj, Latgale!" domē būs pārstāvēta ar trim mandātiem - Azinu, Inesi Plesņu un Stanislavu Maļkeviču. JKP un "Progresīvos" domē pārstāves divi deputāti - Dmitrijs Zalbovičs un Ēvalds Cauņa. No LPV domē ticis Oļģerts Fjodorovs, no AS - Aivars Bačkurs, bet no Latgales partijas - Aivars Belkovskis.