FOTO: Dabas muzejs Ebay iegādājas Latvijā nokrituša meteorīta fragmentu

Meteorīti ir Saules sistēmas mazie ķermeņi, kas no starpplanētu telpas nokrīt uz Zemes vai cita debess ķermeņa. Uzskata, ka meteorīti ir asteroīdu šķembas. To izmēri ir dažādi - no dažiem milimetriem līdz vairākiem metriem, bet masa - no dažiem gramiem līdz pat desmitiem tonnu. Pēc ķīmiskā sastāva izšķir akmens, dzelzs un dzelzs-akmens meteorītus, tomēr lielākā daļa ir akmens meteorīti.