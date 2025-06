Sprūds: agresorvalstis baidās no NATO spēka, tāpēc uzbrūk hibrīdtelpā

"Latvija ir rādījusi arī savu piemēru. Mēs jau šogad tuvojamies aizsardzībai un drošībai novirzīt 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Patlaban tie ir aptuveni 3,7% no IKP. Nākamajā gadā mēs noteikti pārsniegsim 4% no IKP un tuvosimies 5% no IKP. Taču citām valstīm šis ceļš vēl ir ejams. Tāpēc bija jāmobilizējas, lai iedrošinātu, pārliecinātu un motivētu sabiedrotos ieguldīt aizsardzībā, jo tas ir visu interesēs," teica Sprūds.