Svarīgi jaunajiem vecākiem: no 1. jūlija Rīgā mainās bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanas kārtība

Nozīmīgākā no izmaiņām attiecas uz deklarētās dzīvesvietas adresi. No 1. jūlija pabalstu piešķirs, ja vienam no vecākiem - pabalsta prasītājam - deklarētās dzīvesvietas adrese līdz bērna piedzimšanai vismaz 12 mēnešus ir bijusi Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.