Jūrmalas alus dvēsele: 5 jautājumi aldariem...

Prusaks: Diena no dienas atšķiras, atkarībā no darāmajiem darbiem, taču nemainīgais ir pats pirmais solis – uzlikt sildīties ūdeni, vai nu alus vārīšanai, tvertņu tīrīšanai vai iekārtu dezinficēšanai. Šis rutīnas darbs ļauj ieiet ritmā un sastrukturēt dienu. Vārīšanas dienās fonā skanētu Queen “Don’t Stop Me Now” – lēna ieskriešanās, pēc tam nepārtraukta kustība un atslābinošs noslēgums, kad paspēts uz pēdējo vilcienu uz Rīgu. Pildīšanas dienām – vecās skolas hiphopa grūvs.