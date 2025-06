"Biju domājis, ka koalīcija atbalstīs manu kandidatūru SEPLP." Ivars Belte pārsteigts par Saeimas lēmumu

Kopumā viņš uzskata, ka tieši NA paustais, tostarp no Saeimas tribīnes, daudz ko izšķīra. Belte uzskata, ka NA pārmetumi bija saistīti ar pavisam citiem laikiem, kā arī izrauti no konteksta vai melīgi. Piemēram, to, ka "Latvijas Televīzijā" Beltes vadības laikā palielinājies krievu valodas lietojums, viņš skaidroja ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes uzdevumu piedāvāt darbības, lai "Latvijas Televīzija" varētu sniegt patiesu informāciju iepretim tai, kas tiek izplatīta dažādos dezinformācijas kanālos krievu valodā.