FOTO: no Latvijas uz Baltkrieviju mēģināts nelegāli izvest luksusa motociklus

Lai nepieļautu sankcijām pakļautu preču pārvietošanu pāri Eiropas Savienības ārējai robežai, 2025. gada pirmajos piecos mēnešos VID Muitas pārvalde liedza piemērot muitas procedūras 956 kravām: 797 gadījumos tika liegts izvest sankcijām pakļautu preču kravas no Eiropas Savienības, bet 159 gadījumos – ievest kravas Eiropas Savienībā no Krievijas un Baltkrievijas. Luksuspreces izvest no Eiropas Savienības šogad liegts vairāk nekā 30 gadījumos.