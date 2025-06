Skrundā aizturēts kāds vīrietis, kurš no auto nozaga vienu eiro un nopirka sev kafiju

Izmeklēšanā noskaidrots, ka naktī no 27. uz 28. maiju Skrundā pie daudzdzīvokļu nama persona, mantkārīgā nolūkā, iekļūstot neaizslēgtā transportlīdzeklī “Toyota”, no automašīnas salonā esošā rokas balsta nodalījuma nozaga naudu – vienu eiro. Savukārt, iekļūstot neaizslēgtā transportlīdzeklī “Volkswagen”, no salona nozaga uzgriežņu atslēgu “Makitta” ar akumulatoru un 14mm uzgali, kuras vērtība ir 200 eiro.