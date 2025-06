Krieviju var apturēt tikai spēks un Eiropas gatavība jebkurai provokācijai, norāda Dombrovskis

Piemēram, EK piedāvā samazināt militāro objektu un ražotņu atļauju saņemšanas laiku no vairākiem gadiem, kā tas praksē ir tagad, līdz diviem mēnešiem. Tāpat EK piedāvā vienkāršot ES normatīvus militārajiem iepirkumiem, atvieglot militāro preču sūtījumus no vienas ES valsts uz citu, kā arī veicināt to, lai mūsu bankas un investori ieguldītu līdzekļus aizsardzības uzņēmumos un projektos.