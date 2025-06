Krāslavā iegādāta laimīgā kvīts, ar kuru laimēti teju 347 000 eiro

Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli paredz, ka no loteriju laimestiem virs 3000 eiro laimētājam ir jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), līdz ar to var apgalvot, ka no šī laimesta iegūst ne tikai laimētājs, bet arī sabiedrība kopumā. Samaksātā IIN summa nonāk gan valsts, gan konkrētās pašvaldības budžetā, kur veiksminieks ir deklarēts.