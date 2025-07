Top filma par Latvijas rekordisti Samantu Petakovu, kura noskrējusi 300 maratonus

Latvijas rekordiste Samanta Petakova atklāj savas sajūtas – gan par ierakstu sporta vēstures grāmatā, gan par gaidāmo dokumentālo filmu. “Uzsākot skriet maratonus un pēc pāris gadiem saprotot, ka es varu sasniegt kaut ko lielu šajā sfērā - man te ir izdevība “būt kaut kam šajā dzīvē”, - es pat vislielākajos sapņos nevarēju iedomāties, ka šis mans sasniegtais rezultāts iedvesmos citus cilvēkus, un manā dzīvē ieradīsies sapņu komanda, kura vēlēsies manu skriešanas piedzīvojumu iemūžināt dokumentālajā filmā. Jūtos īpaša un saprotu, ka biju izvēlējusies pareizo pagriezienu savā dzīvē. Zinu, ka jebkurš cilvēks var sasniegt savu mērķi, ja tas ir viņa īstais dzīves prieks. Tāds prieks, ka, to darot, dvēsele dzied! Manuprāt, nevajag baidīties, jo mums visiem piemīt neticams gribasspēks sasniegt savu īsto dzīves rezultātu. Atliek mainīties, lai gan mainīties ir grūti, iziet no savas komforta zonas ir grūti, noturēties uz sava mērķa sasniegšanas ceļa ir grūti. Bet vislielākie sasniegumi ir paveikti tad, kad cilvēks mainās un attīstās. Liels paldies komandai, kura ir izvēlējusies parādīt šo visu dokumentālajā filmā. Es zinu, ka mūsu mērķis šajā filmā ir - iedvesmot citus un nebaidīties no savām patiesajām vēlmēm. Celies, ej un dari!”