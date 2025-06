Centrālā vēlēšanu komisija noraidījusi Jeremejeva un citu politiķu sūdzības par vēlēšanu norisi

Tāpat tika noraidīts iesniegums no "Jaunās vienotības" Ādažu novada domes deputāta kandidāta, kā arī partijas "Saskaņa" deputāta kandidāta no Jelgavas. Tāpat CVK noraidīja arī iesniegumu no Centra partijas kandidāti, kurš norādīja uz nepilnībām pašvaldību vēlēšanās Jelgavā un Jūrmalā. Tāpat tika noraidīts ZZS iesniegums par vēlēšanu rezultātiem Dienvidkurzemes novadā. Visas sūdzības ir pārsūdzamas tiesā trīs dienu laikā pēc tā sagatavošanas. Iepriekšējā sēdē CVK noraidīja vairākas saņemtās sūdzības par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem.