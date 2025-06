Kariņš par vēlēšanu skandālu: "Sabiedrība jauc kļūdu ar ļaunprātību, amatpersonām nebija jāpamet amati"

Jau ziņots, ka Saeimas deputāti atbalstīja lēmuma projektu par CVK vadītājas Kristīnes Saulītes atsaukšanu no CVK priekšsēdētājas amata. Deputāte Linda Liepiņa (LPV) Saeimas sēdē pauda, ka "ar galvu ripošanu nepietiek". Edgars Tavars (AS) sacīja, ka Saulīte lūdz sevi atbrīvot no amata par citu politisko amatpersonu neizdarībām. Viņš aicināja Saeimas Juridiskajai komisijai saprast, par kurām amatpersonām ir runa.