CVK sestdienas sēdē skatīs 12 sūdzības par pašvaldību vēlēšanām

Pie CVK vērsies arī "Jaunās vienotības" Ādažu novada domes deputāta kandidāts, kā arī partijas "Saskaņa" deputāta kandidāts no Jelgavas. CVK vērsušies arī kandidāti no Centra partijas, norādot uz nepilnībām pašvaldību vēlēšanās Jelgavā un Jūrmalā. Par pašvaldību vēlēšanām Jūrmalā saņemts arī iesniegums no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) domes deputāta kandidāta. ZZS vērsusies CVK arī saistībā ar vēlēšanu rezultātiem Dienvidkurzemes novadā.