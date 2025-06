Latvijas formula: kā nosargāt latviešu valodu un kultūru?

Andra Kalnača uzskata, ka būtiski, lai skolās tiktu audzināti bērni ar iespējami plašu redzesloku, kas ļauj gan atvērtām acīm raudzīties pasaulē, gan arī izprast, cik svarīgi ir apzināties piederību savai kultūrai: “Attiecībā uz izglītību mūs joprojām nomoka nepārtraukta reformēšana, kas ir novedusi pie tā, ka daļēji ir pazudis sistēmisks pamats. Vienlaikus mēs runājam par to, ka bērnam jāspecializējas jau gandrīz pamatskolas beigās, izvēloties attiecīgos mācību priekšmetus vidusskolā vai ģimnāzijā, kas noteiks visu viņa tālāko dzīvi, ieskaitot studiju izvēles iespējas. Arī augstskolā mēs jau liekam uzreiz specializēties, lai gan ne visi to spēj un ne visiem to vajadzētu. Ar to mēs daļēji pazaudējam plaša redzesloka veidošanos, kas, iespējams, ir problēma.”