Bezvēsts pazudušais jaunietis ir atrasts.
112
Šodien 18:08
Atrasts kopš maija meklētais 2004. gadā dzimušais Ivans Bobrovs
Valsts policija ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijušais 2004. gadā dzimušais Ivans Bobrovs ir atrasts sveiks un vesels.
Jaunais vīrietis kopš šā gada 30. maija nebija sazinājies ar tuviniekiem, kā arī tuviniekiem nebija zināma viņa atrašanās vieta. Jau ziņots, ka pazušanas brīdī viņš bija ģērbies melnās sporta biksēs, haki krāsas virsjakā, zilas vai dzeltenas krāsas t-kreklā, bet kājās viņam bija melnas krāsas sporta apavi. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja jaunieša meklēšanā.