"Par burvīgo nakti!" VID sievietei prasa paskaidrojumu par 50 eiro pārskaitījumu no kāda kunga

"Vēstules par 50 eiro darījumu VID nevar atļauties sūtīt. Visas darbības vērtējam no izmaksas/ieguvumi prizmas. Konkrētais plašu rezonansi izsaukušais gadījums gan ir saistīts (ne konkrētās vēstules saņēmējai) ar procesu par daudz lielākām summām, bet tomēr…"- lasāms Roķes publicētajā ierakstā X.com. No tā secināms, ka konkrētā vēstule gan ir tikai viens fragments no lielāka procesa.