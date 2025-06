Varasvīri nesteidz ar dienesta pārbaudes sākšanu par balsu skaitīšanas sistēmas izgāšanos, vēlas papildu informāciju

Darba grupa sanāksmē soli pa solim analizēja vēlēšanu gaitu un iesaistīto institūciju atbildību attiecībā uz laika posmu no 2.jūnija, kad sākās iepriekšējā balsošana, līdz 8.jūnijam, kad tika apkopoti un paziņoti vēlēšanu rezultāti. Vēlēšanu sistēmu veido četri moduļi, no kuriem trīs darbojās sekmīgi, bet viens, kas saistīts ar jau ieskenēto vēlēšanu zīmju centralizētu apkopošanu (vēlēšanu zīmju skenēšanas sistēmas modulis "SKEN IS"), neskatoties uz iepriekš veiktajiem testiem, vēlēšanu rezultātu apkopošanas laikā strādāja ar zemu veiktspēju.