Simtiem senioru nedēļas nogalē sadancos un sadziedās Morē – sākas festivāla “Zelta ritmi” tūre. Noslēgumā – zaļumballe!

Apmeklētājiem gaidāmas arī dāvanas! Pirmie 100 apmeklētāji dāvanā saņems egļu stādus no Latvijas Valsts mežiem. Dāvanas būs sarūpējis arī ilggadējais “Zelta ritmu” atbalstītājs – higiēnas preču zīmols “Seni”. Notiks arī balvu izloze uz lielā laimes rata – varēs laimēt “Rimi” dāvanu kartes, žurnāla “Patiesā Dzīve” abonementu, uztura bagātinātājus no “Formula Vitale” un “Livol”, kosmētiku no “Babe” un “Isdin”, veļas mazgāšanas līdzekli “Kastanis”, kā arī citas vērtīgas balvas. Lielajā loterijā galvenā balva – mobilais telefons, ko dāvās “Zelta Zivtiņas īpašie senioru pieslēgumi”.