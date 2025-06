Arī šovasar nedēļas nogalēs Cēsīs Rīgas iela būs gājēju iela.

Vasaras nedēļas nogalēs, no sestdienas plkst.15 līdz svētdienas plkst.18, Rīgas ielas posms no Kases ielas līdz Rožu laukumam būs slēgts automašīnu kustībai. Pārējam Rīgas ielas posmam varēs piekļūt no Palasta ielas puses.