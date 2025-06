VIDEO: nemirstīgi vai vienkārši dumji? "Latvijas dzelzceļš" publicē videokadrus, kuros redzama šokējoša autovadītāju uzvedība

LDz atzīmē, ka soda apmēri par pārkāpumiem ir dažādi, piemēram, par ceļa nedošanu vilcienam, kas tuvojas dzelzceļa pārbrauktuvei, piemēro naudas sodu no 140 eiro līdz 280 eiro un četrus soda punktus. Tikmēr par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja to aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests vai luksoforā deg aizlieguma signāls, piemēro naudas sodu no 40 eiro līdz 70 eiro un četrus soda punktus.