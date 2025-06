Valsts digitālās attīstības aģentūru kritizē par bezdarbību vēlēšanu norises problēmu cēloņu noskaidrošanā

VDAA tika jautāts gan par to, kā var rasties "nepieredzēti liels pieprasījums pēc reģistra pakalpojuma", ja datubāzei piekļūst tikai ļoti konkrēts tam autorizētu personu skaits ar tam paredzētu konstantu ierīču skaitu, gan par to, kādēļ atkārtoti bija traucēta datu iesniegšana pēc iecirkņu slēgšanas, gan par to, vai trešā sistēma, kuras darbināšana ir paredzēta vēlēšanu naktī, ir atbilstoši pārbaudīta "stresa apstākļos" un kāda ir varbūtība ka netiks traucēta vēlēšanu rezultātu skaitīšana.