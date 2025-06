Arnis Kaktiņš: Mūsu politiskā elite ir kaili karaļi un daudziem vēlētājiem tas ir labi redzams

Te mēs nonākam pie ļoti nopietnas tēmas, vai partijām ir savs elektorāts un cik stabilas ir elektorālās simpātijas. Absolūti lielākajai partiju daļai, lai ko arī tās pašas par sevi nedomātu, ir ļoti slikti ar stabilu elektorātu. Ar to es saprotu cilvēkus, kuriem ir vairāk nekā viens iemesls balsot par konkrēto partiju. Lielākajai daļai vēlētāju ir tikai viens iemesls, līdz ar to tā ir situatīva izvēle. Tas nozīmē, ka simpātijas un attiecīgi balsojums var ļoti viegli mainīties. Protams, šīm izmaiņām vienmēr ir kāds iemesls, tostarp informatīvajā telpā. Piemēram, LETA kaut ko uzraksta vai ir kāda informatīva kampaņa. Tā kā to stabilo simpātiju nav, tad iespējami arī visādi lieli pārsteigumi. Protams, tas, ka ir šī iespēja, vēl nenozīmē, ka tas arī praksē notiks, ir jābūt kādiem iemesliem. Piemēram, pēdējā nedēļā pirms vēlēšanām notiekošās priekšvēlēšanu debates. Es jau minēju, ka lielai daļai vēlētāju nav stabilu politisko simpātiju, bet tomēr ir apziņa, ka vēlēšanās jāpiedalās. Tad nu cilvēki sāk apkopot informāciju. Kāda daļa lasa partiju bukletus, kas nav pati interesantākā lasāmviela, vairums izvēlas skatīties debates. Turklāt izvēle parasti notiek nevis no visa partiju spektra, bet pārsvarā ir kādi divi vai trīs līderi, kas šķiet simpātiski, uz kuriem tad tiek koncentrēta uzmanība debatēs, lai saprastu, par kuru no viņiem balsot. Savukārt tas, cik veiksmīgi partiju līderi šajās debatēs uzstāsies, ir iepriekš nezināms faktors. Varbūt kāds ir saķēris gripu, jūtas saguris un startē slikti.