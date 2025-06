Vēstuļu sūtīšana kļūst arvien dārgāka. Kādēļ tā?...

Vēstuļu un abonētās preses piegāde ir LP tā biznesa daļa, ko sauc par universālā pasta pakalpojumiem. Uz tiem ik pēc vairākiem gadiem tiek izsludināts konkurss, kurā vismaz līdz šim vienīgais reālais pretendents pašsaprotami ir bijis LP, jo nevienam citam tāda pastnieku un pasta nodaļu tīkla nav. Patlaban tiek lemts par LP sniegto universalā pasta pakalpojumu termiņa pagarināšanu līdz 2028. gadam, bet kā būs tālāk - laiks rādīs. Taču universalā pasta pakalpojumiem ir viens būtisks mīnuss - vismaz pagaidām tie ir zaudējumus nesoša pozīcija LP pakalpojumu grozā, tādēļ valstij nākas ik gadu tos subsidēt, piešķirot šim mērķim 3 - 4 miljonus eiro. LP valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis lēš, ka pērn uzņēmums strādājis ar 400 - 600 tūkstošu eiro zaudējumiem (raksta tapšanas brīdī gada pārskats vēl nebija pieejams), taču te ir ierēķinātas arī subsīdijas, bez kurām zaudējumiem droši vien varētu pieskaitīt vēl kādus trīs miljonus. Pats par sevi tas nav nekas īpašs, jo pērn LP diezgan daudz investēja gan jaunā parauga pasta nodaļu izveidē, gan pakomātu tīklā, gan jaunu rentgena aparātu iegādē sūtījumu pārbaudei, tādēļ nelieli mīnusi ir saprotami. Taču problēma tā, ka likums LP neļauj universālā pasta pakalpojumus segt no citiem biznesa virzieniem, tādēļ ar citur gūto peļņu šo pakalpojumu mīnusi nav nosedzami un nekur nepazūd, un bez valsts subsīdijām neiztikt. Tiesa, LP pāraugošās Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs uz nākotni raugās optimistiski, sakot, ka universalā pasta pakalpojumi ir daļa no LP tālākās stratēģijas un no peļņas viedokļa tie neesot bezcerīga pozīcija budžetā.