Vairāki desmiti mākslinieku un iespaidīgas programmas – jau vienpadsmito reizi notiks festivāls "Čello Cēsis"

“Azul” ir viens no meistarīgākajiem čella koncertiem mūsdienu mūzikas vēsturē. To pasūtīja, un 2006. gadā kopā ar izcilo čellistu Yo-Yo Ma pirmatskaņoja, Bostonas simfoniskais orķestris. Iedvesmu skaņdarbam komponists guva pēc Tuvajos austrumos pavadītās 2000. gada vasaras, kad reģionā uzplaiksnīja jauns vardarbības vilnis. "Mani vienkārši pārsteidza šī neticamā planēta, uz kuras mēs dzīvojam, un tas, cik skaista tā ir no augšas, un to, ka topogrāfiskais skats neļauj mums saprast visas dzīvības cīņas uz mūsu planētas virsmas," saka Golihovs. Noskaņa, kas tik aktuāla arī šī brīža pasaulē.

Pirms koncerta gaidāma Baltijas mākslinieku laikmetīgās glezniecības izstādes atklāšana Koncertzāles “Cēsis” Mākslas galerijā, kas tapusi sadarbībā ar Rotko Mākslas muzeju.