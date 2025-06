Jūrmalā norisināsies grandiozs svētku koncerts “Gala Galante, Trīs tenori & draugi”

Grupa DAGAMBA, dēvēti par klasiskās mūzikas huligāniem, ir viena no šā brīža aktuālākajām grupām Latvijā, kas izpelnījusies lielu atzinību gan klausītāju, gan jomas profesionāļu vidū. DAGAMBA apvieno dažādas muzikālās kultūras, veidojot unikālu un īpašu skanējumu. Mūziķi drosmīgi dodas vēl neapgūtā mūzikas pasaulē, kas piedod izpildījumam neatkārtojamu dinamiku un vitalitāti. DAGAMBA populārās programmas “Bach Against the Machine”, “Ludwig Van Rammstein”, “DAGAMBA feat Tchaikovsky” aizrauj gan klasiskās, gan rokmūzikas cienītājus. Grupa ir izdevusi sešus studijas albumus, kuri visi ir ieguvuši augstus novērtējumus. DAGAMBA ir vienīgā instrumentālā crossover grupa Latvijā, kas guvusi tik lielus panākumus gan dzimtenē, gan ārvalstīs.