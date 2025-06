Divās iepriekšējās balsošanas dienās pašvaldību vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 48 tūkstoši balsstiesīgo

Iepriekšējā balsošana turpināsies vēl visu šo darba nedēļu: trešdien, 4. jūnijā, iecirkņi strādās no plkst.17 līdz plkst.20, ceturtdien, 5.jūnijā, iecirkņi strādās no plkst. 8 līdz plkst. 11, bet piektdien, 6. jūnijā, iecirkņi būs atvērti no plkst.12 līdz plkst.15. Sestdien būs oficiālā vēlēšanu diena.