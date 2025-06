“Protams, tas sāp!” Itālijas biatlona zvaigzne Doroteja Vīrere stāsta, ka viņu neieredz pašas līdzjutēji

Vīrere jau vairāk nekā desmit gadus sacenšas biatlona augstākajā līmenī. Viņa ir no Ziemeļitālijas, konkrēti no Dienvidtiroles, Trento provinces - vēsturiski vāciski runājoša - reģiona. Trento reģions robežojas ar Austriju un Šveici. Lai gan sportiste brīvi pārvalda itāļu valodu, tiroliešu mentalitāte atšķiras, piemēram, no Romas vai Neapoles iedzīvotāju mentalitātes, turklāt arī izruna ir atšķirīga.