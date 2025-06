"Domāju, ka esmu atradis cienījama izmēra dzintaru, bet plaukstā tas sakarsa..." Liepājā izskalots bīstamais fosfors

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja Jānis, viņš dzintaram līdzīgo akmentiņu pacēlis 11. maijā - tas bija izskalots iepretīm “Daugavas” stadiona rezerves laukumam. Jānis "dzintaru" iebāza kabatā, tomēr drīz vien viņš sajuta no kabatas nākam karstumu un sēra smaku. “Uzreiz izvilku to ārā no kabatas, un dzintaram nolūza gabals. Sapratu – tas nav dzintars, bet gan fosfors," norāda vīrietis.