Vairāk nekā 25000 cilvēku parakstījušies par dējējvistu sprostu aizliegumu Latvijā.

2024. gadā Latvijā sprostu sistēmās mita ap 2,5 miljoni dējējvistu jeb aptuveni 70% no visām dējējvistām. Sprostu sistēmas vistu olu ražošanā Latvijā šobrīd vēl izmanto 5 uzņēmumi, no kuriem divi lielākie – "Balticovo" un "APF" – ir apņēmušies atteikties no sprostiem tuvāko gadu laikā. Eiropā vidēji sprostos tiek turēti 38% vistu un ar katru gadu to īpatsvars samazinās.