Sinoptiķi brīdina par ceturtdien gaidāmu stipru lietu un iespējamiem plūdiem

No plūdiem visvairāk cietis Madonas novads. Madonas novērojumu stacijā maijā reģistrēts lielākais nokrišņu daudzums valstī - 194,3 milimetri jeb 340% no mēneša normas un 28% no visa gada normas. Turklāt 2.jūnijā Madonā bija vēl 16 milimetri nokrišņu.