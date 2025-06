Ventspils novadā notiks koru sadziedāšanās svētki "Popes sirdspuksti"

Pasākumā piedalās Ventspils novada jauktais koris “Dzintara balsis” kopā ar solistiem un pasākuma vadītājiem Anci Krauzi un Jāni Kurševu. Īpašais viesis – komponists Raimonds Tiguls. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – diriģente Ginta Rūse. Koncertā uzstāsies arī draugu kori no visas Latvijas – Ventspils valstspilsētas kori “Kaiva” un “Lība”, koris “Mirklis” no Balviem, koris “Spārnos” no Jūrmalas, kā arī koris “Sonante” no Rīgas.