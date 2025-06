Juris Stukāns ir pārliecināts, ka viņš darba pienākumus pilda godīgi

Jau ziņots, ka AT plēnums, izvērtējot pārbaudes rezultātus, nav saskatījis pamatu atlaist no amata ģenerālprokuroru Stukānu. Veikt pārbaudi par ģenerālprokurora iespējamiem likuma pārkāpumiem AT priekšsēdētājs Aigars Strupišs rosināja, izvērtējis trauksmes cēlēja - prokurores Viorikas Jirgenas - ziņojumā norādītos apstākļus.