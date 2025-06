Vardarbība sākas galvā. Izvēlies piezvanīt, pirms izdari ko neatgriezenisku!

Psiholoģijas doktors Jānis Grants to ilustrē ar piemēru no ikdienas dzīves. “Pārtikas veikalā stāvu pie kases, lai samaksātu par pirkumu, un kasiere neuzmanīgi met manas preces – augļi un dārzeņi tiek saspiesti, sadauzīti… Es atveru maku, skaitu sīknaudu – es kā vecāks cilvēks esmu pieradis pie īstas naudas –, un man pārmet, ka pārāk lēni kustos… Un tas ir tikai viens piemērs, kas cilvēkam jāpiedzīvo savā ikdienā. Un tad es domāju par to mazo bērniņu, kurš iet dārziņā, kur audzinātāja uz viņu, iespējams, kliedz, dažkārt arī fiziski rausta… Un sporta pasaulē, kur vingrošanas treneris nemitīgi kliedz uz jaunajām meitenītēm, viņas pazemojot… Sekojot līdzi sporta notikumiem TV ekrānā un priecājoties par sportistu panākumiem, mēs jau redzam tikai to pozitīvo, bet, kas notiek šai vidē ikdienā?... Tur ir sava veida vardarbība, un atsevišķos gadījumos, kas izgaismoti arī medijos, tā ir arī fiziska. Mēs pierodam, ka tā ir norma, bet tas nenozīmē, ka tā ir pareizi,” norāda sporta psihologs.