No visiem Satiksmes ministrijas rūpju bērniem otrā plānā palicis "Latvijas pasts" - vai tam izdosies izrāpties no mīnusiem?

Bet kā paliek ar bieži vien piesaukto pasta nodaļu sociālo funkciju; kas tā īsti ir? Izrādās, konkrēta un skaidra formulējuma tai nemaz nav un katrs to var interpretēt pēc saviem ieskatiem. "Droši vien katram par to ir sava versija, no Satiksmes ministrijas kaut kādu konkrētu definīciju mēs neesam saņēmuši. Paskatoties uz to, ko piedāvā "Latvijas pasts", mūsu pakalpojumi veicina sociālo saziņu, arī pensiju piegādi droši vien var uzskatīt par sociālo funkciju," spriež Ģirts Rudzītis, pieminot arī to, ka LP ir kritiskās infrastruktūras uzņēmums, kura loģistikas ķēde var spēlēt būtisku lomu krīzes situācijā - kaut vai tik vienkāršā uzdevumā kā pārtikas paciņu piegāde.