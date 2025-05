Zemkopības ministrija aicina neaizrauties ar pārregulāciju

Un to es prasu no ZM speciālistiem ikdienā – jebkam, ko mēs prasām no mūsu ražotājiem, ir jābūt pamatotam, maksimāli ērtam, tā izpildei jāpatērē iespējami maz laika. Un tad vēlreiz izvērtēt – vai tiešām to vajag? Ja tomēr vajag, tad uz priekšu, bet lai tas netraucē uzņēmējdarbību un administratīvais slogs ir minimāls. Un to pašu mēs prasām no mūsu iestādēm.”