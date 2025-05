FOTO: Rīgā aizvadīts pirmais Dronu samits - paziņo par Autonomu sistēmu kompetences centru Latvijā

Samita laikā uz divām skatuvēm - Militārās stratēģijas un Zinātnes un inovāciju skatuvēm – dronu tehnoloģiju lomu karadarbībā, to izmantošanas ētiskos aspektus, kā arī inovatīvu risinājumu integrēšanu valsts aizsardzībā diskusijās apsprieda 37 eksperti no 14 valstīm, tostarp no Austrālijas, Beļģijas, Igaunijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes, Jaunzēlandes, Polijas, Rumānijas, Turcijas, ASV un Lielbritānijas.