Valmierā divi vīrieši ielaužas mājā un piekauj iemītnieku līdz nāvei, izmantojot beisbola nūju

AT informē, ka no lietas materiāliem izriet, ka noziedzīgi nodarījumi norisinājušies vienas nakts laikā Valmierā. Sākotnēji viens no apsūdzētajiem pārtikas veikalā nozaga brendija pudeli, bet pāris stundas vēlāk, būdams reibumā, citā pārtikas veikalā nozaga kases aparāta lādi un tajā esošo naudu.