Vai Latvijas autovadītāji sniedz palīdzību uz ceļa...

Šis rādītājs uzskatāmi atspoguļo to, ka daudziem autovadītājiem šāda pieredze ir nopietns brīdinājums un mudina uz atbildīgāku attieksmi uz ceļa, liecina If Apdrošināšanas veiktā aptauja*. If Apdrošināšanas veiktajā aptaujā Baltijas valstīs 63 % Latvijas autovadītāju (60 % vīriešu un 67 % sieviešu) atzīst, ka pēc negadījuma uz ceļa sākuši braukt piesardzīgāk, lai izvairītos no līdzīgām situācijām nākotnē.