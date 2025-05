Latvijas formula: Latvijas inovāciju nākotne – zinātnes un uzņēmēju sadarbībā

Latvijas Universitātes attīstības prorektors Enno Ence uzsver, ka, lai rastos inovācijas, nepieciešamas kompetence, zināšanas un finansējums, bet ir svarīgi izveidot sistēmu, lai šīs zināšanas nonāktu līdz praktiskam pielietojumam, tāpēc jāveido sadarbība starp uzņēmējiem un zinātni: “Visi zinātnieki var kaut ko izgudrot, bet ne visi tam atradīs praktisku pielietojumu. Ikviena inovācija ir liela nenoteiktība, jo nekad nevar zināt – izdosies, vai nē. Ir svarīgi definēt, ko mēs saprotam ar vārdu – inovācijas. Pēc būtības inovācijas ir rezultāts, nevis process. Tikai tad, ja no konkrētā izgudrojuma uzņēmējs vai sabiedrība saņem kaut kādu labumu, ir taustāms rezultāts to var uzskatīt par inovāciju, līdz tam tas ir vienkāršs izgudrojums. Zinātnieki mīl stāstīt, ko un kā viņi dara, nevis, kā tas var palīdzēt uzņēmējam, savukārt uzņēmēji domā – kā ar to nopelnīt naudu? Viņiem nepatīk nenoteiktība – process, kuram nav skaidrs rezultāts. Tāpēc mēs LU esam izveidojuši vienas pieturas aģentūru, inovāciju centru, kura uzdevums ir apvienot zinātnieku zināšanas un uzņēmēju kompetences. Ja mēs kopīgi saprotam, ka viņiem tas der, sākam meklēt finansējumu, lai izgudrojumu varētu pārvērst inovācijā un rezultātā piedāvāt patērētājiem.”