Rundāles pils muzeja konferenču centrā būs skatāma Alekseja Naumova gleznu izstāde

Mākslinieks Aleksejs Naumovs (1955) ir viens no pamanāmākajiem mūsdienu latviešu gleznotājiem, savā radošajā darbībā dēvējams par ainavistu. Strādā alla prima tehnikā brīvā dabā jeb plenērā. Mākslinieka rokrakstu grūti sajaukt ar kādu citu – košie un kontrastainie rozā, zaļie un tirkīzzilie krāsu laukumi kopā ar rotaļīgiem un drosmīgiem otas triepieniem attēlo dažādu pasaules vietu lielformāta ainavas, visbiežāk siltas saules gaismas pilnas. Naumova personālizstādes regulāri notiek gan Latvijā, gan ārzemēs. Viņa darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kā arī citu Latvijas un ārzemju muzeju un privātajās kolekcijās. Mākslinieks ir arī aizrautīgs pedagogs, no 2007. līdz 2017. gadam bijis Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, pašlaik ir akadēmijas profesors un pasniedz glezniecību. Par ieguldījumu Latvijas kultūrā un mākslas izglītībā Naumovs apbalvots ar Atzinības Krustu. Viņa devums novērtēts arī Latvijas un citzemju kultūras sakaru stiprināšanā – Naumovam piešķirts Itālijas prezidenta Ordenis (Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Commendatore) un Francijas Mākslas un literatūras ordenis (Ordre des Arts et des Lettres).