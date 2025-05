Sludinājumos sola lielu atlīdzību par cilvēku aizvešanu, bet šis darbs var beigties cietumā

Ņemot vērā to, ka līdz 2025. gada 1. jūlijam visā Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, neatkarīgi no pārkāpuma izdarīšanas vietas, par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.