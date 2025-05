FOTO: mītiskie tēli smiltīs - tēlnieki Jelgavā ir uzsākuši darbu pie smilšu skulptūru izveides

Savukārt smilšu skulptūru parka vērienīgākais mākslas darbs ierasti būs demoskulptūra – Medūza –, ko veido latviešu tēlnieces Agnese Rudzīte–Kirillova un Sanita Rāviņa. Medūzas tēls, kas apvīts ar čūskām, darināts no kopumā 250 tonnām smilšu, slejas piecu metru augstumā un 11 metru platumā. Ar šo darbu latviešu tēlnieces atdzīvināja traģisku sengrieķu mītu par Medūzu – tā kļuva par Poseidona mīlas upuri Atēnas templī un tika nepatiesi sodīta, pārvēršot to par briesmoni ar čūsku matiem. Šis mīts simbolizē sieviešu spēku traģiskās likteņa peripētijās, bet vienlaikus aicina ikvienu aizdomāties, kā nepareizas interpretācijas veido tēlus un to nozīmi kultūrā.