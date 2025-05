Rīgā norisināsies vairāki Ģimenes dienai veltīti pasākumi

Starp dalībniekiem būs tādas folkloras kopas kā “Tarkšķi” no Iecavas, “Ceiruleits” no Līvāniem, “Skandinieki” un paši festivāla saimnieki “Garataka” no Rīgas, kā arī apvienības, kas tradicionālās mūzikas skanējumu papildina ar pasaules mūzikas ritmiem, — muzikālā apvienība “Trio Bille”, vokālais trio “Kalme” un īpašie viesi no Somijas “Melkutus Party”.