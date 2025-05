LNMM meklē partnerus Purvīša balvas ilgtspējai...

LNMM direktore uzsvēra, ka Purvīša balva jau ir tikai viens no redzamajiem rezultātiem, kas organiski izaug no nepieciešamības apzināt, izvērtēt un analizēt procesu. Līdz ar to var pastāvēt visai daudzveidīgas atbalsta formas. Tai skaitā arī vairākas balvas.