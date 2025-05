Izdota neparasta grāmata par latviešu teātra un kino aktrisi Astrīdu Kairišu

Grāmatas autore Ieva Struka teic: "Ja no aktiera mūža pāri nepaliek nekas, tad arī grāmatai jābūt tādai, kas vienlaikus piedāvā šo mūžu "iemūžināt" un "pazudināt", proti, no grāmatas par Astrīdu Kairišu var izņemt visas 80 lapas, kas simboliski sasaucas ar viņas nodzīvotā mūža gadiem. Tā kā bildi paredzēts izņemt no grāmatas, tad teksts, kas attiecas uz šo bildi, ir izlasāms bildes otrā pusē nevis atvērumā, un starp albuma lapām, gluži kā tajos laikos, kad dzīvoja un strādāja Astrīda Kairiša, ideālā versijā būtu ievietojams pauspapīrs jeb balta, plāna un caurspīdīga papīra lapa. 21.gadsimta tehnoloģijas to īsti neatļauj, tāpēc pauspapīru atliek iztēloties, bet iztēle bija arī Astrīdas Kairišas darba instruments."