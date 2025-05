Trīs būtiskas lietas, kas jāzina par mantojumiem...

Kreditoriem savas pretenzijas jāpiesaka divu mēnešu laikā no uzaicinājuma publicēšanas dienas, savukārt mantiniekiem uzaicinājuma termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem un ne ilgāks par vienu gadu no uzaicinājuma publicēšanas dienas. Tādejādi tagad mantinieki, kuri nav pārliecināti par mantojuma atstājēja parādsaistībām un to apmēru, savu lēmumu par mantojuma pieņemšanu vai atraidīšanu var izteikt pēc tam, kad būs zināmas visas mantojumā esošās parādsaistības. Tas ir būtiski, jo brīdī, kad mantojums ir pieņemts, to vairs nevar atraidīt. Tādā veidā mantinieks uzņemas atbildību par visu, kas tajā ietilpst – gan īpašumiem, gan saistībām.